Ночью в Карелии горел автомобиль

Пожар произошел в Медвежьегорске 25 марта, сообщили в МЧС Карелии.

В 2.30 пожарно-спасательное подразделение Медвежьегорского района привлекались для ликвидации пожара в автомобиле ВАЗ на ул. Артемьева у д.1. В 2.40 пожар ликвидирован.

В результате пожара были повреждены салон, моторный отсек и заднее колесо на площади 4 кв м.

Погибших и пострадавших нет.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.