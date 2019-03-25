Ночью в Карелии горел автомобиль

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Пожар произошел в Медвежьегорске 25 марта, сообщили в МЧС Карелии.
В 2.30 пожарно-спасательное подразделение Медвежьегорского района привлекались для ликвидации пожара в автомобиле ВАЗ на ул. Артемьева у д.1. В 2.40 пожар ликвидирован.
В результате пожара были повреждены салон, моторный отсек и заднее колесо на площади 4 кв м.
Погибших и пострадавших нет.
Причины, виновные, ущерб устанавливаются.
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