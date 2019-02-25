Ночью в Карелии горела "Газель"

Пожар произошел в ночь на 25 февраля в Пяльме, сообщили в МЧС Карелии.

В 1.35 пожарно-спасательные подразделения Пудожского района привлекались для ликвидации пожара в "ГАЗ-3302" на ул. Новгородской у д. 12. В течение 10 минут огонь удалось потушить.

Повреждена кабина на площади 3 кв м.

Причины, виновный, ущерб устанавливаются.

Погибших и пострадавших нет.