Ночью в Карелии перенастроят каналы цифрового телевидения

Технологическая операция будет проводиться специалистами филиала РТРС "РТПЦ Республики Карелия" и для подавляющего большинства телезрителей пройдёт незаметно, сообщили в пресс-службе главы Карелии.

С 29 ноября 2019 года в рамках первого мультиплекса цифрового эфирного телевидения в регионах начнут вещание региональные телеканалы на телеканале "Общественное телевидение России" (ОТР, 9 кнопка в первом мультиплексе цифрового эфирного телевидения).

В Карелии это телекомпания "Сампо ТВ 360º". Региональные программы будут транслироваться на ОТР утром и вечером. Таким образом, "Сампо ТВ 360º" станет общедоступным каналом для всей территории республики, его смогут смотреть 98% населения Карелии.

В связи с этим, с 21.15 часов 18 ноября по 5.00 часов 19 ноября будет проходить перенастройка параметров подачи в эфир каналов первого мультиплекса. Эта технологическая операция будет проводиться специалистами филиала РТРС "РТПЦ Республики Карелия" и для подавляющего большинства телезрителей пройдёт незаметно.

В то же время, как показывает опыт тех регионов, где эти работы уже были проведены, на некоторых моделях телевизоров и приставок может произойти сброс настроек. В этом случае зрителям необходимо просто провести перенастройку телеканалов – автоматическую или ручную.

За консультативной помощью при возникновении сложностей в связи с изменением настроек сети можно обратиться на телефон региональной горячей линии 8-800-200-33-60 (звонок бесплатный).