Ночью в Карелии произошел пожар в хозпостройках

В Лахденпохье 8 июля горели три хозпостройки, сообщили в МЧС Карелии.

В 2.25 в Лахденпохье на ул. 50 лет Октября у д.17 произошел пожар в хозпостройках – одноэтажные, размерами 2х3 м, стены дощатые, кровля рубероидная, без отопления, неэлектрифицированы.

В результате повреждены 3 хозпостройки: одно строение сгорело, два других повреждены на площади 2 и 3 кв м.

Причина, виновный, ущерб устанавливаются.

Погибших и пострадавших нет.