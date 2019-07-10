Ночью в Карелии сгорел частный дом

Пожар произошел в Медвежьегорском районе 10 июля, сообщили в МЧС Карелии.

В 2.06 пожарно-спасательные подразделения привлекались для ликвидации пожара в частном доме по в д. Есино. В 4.14 пожар ликвидировали.



Дом площадью 36 кв м полностью сгорел.



Погибших и пострадавших нет.



Причины, виновные, ущерб устанавливаются.