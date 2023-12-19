Реклама

Будущие новоселы района «Talojarvi. Город у воды» получают ключи от квартир «под елочку»
Сегодня 17:39
Леонид Белуга: «В новогоднем конкурсе от гипермаркета "Сигма"победила идея геймификации»
Сегодня 17:54
Водителям назвали типичные ошибки при чистке стекла ото льда
Сегодня 00:10
Петрозаводчане наняли трактор, чтобы вычистить улицу
Сегодня 07:32
Массовая авария произошла на оживленной улице Петрозаводска
Сегодня 10:14

Ночью в Петрозаводске будут убирать снег на шести улицах

Новости. Общество
21:12, 19 Декабря 2023
фото: © Госавтоинспекция Петрозаводска | ВК

Новости партнеров

Автомобили, мешающие снегоуборочной технике, отвезут на штрафстоянку.

Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, в ночь со вторника на среду, с 19 на 20 декабря, в Петрозаводске планируются снегоуборочные работы на улице Дзержинского,  Горького, Свердлова, Фролова, Питкярантской и Октябрьском проспекте.

В ГИБДД попросили автолюбителей обращать внимание на дорожные знаки, запрещающие остановку или стоянку автомобилей -  как временные, так и постоянные, а также информационные таблички под знаками.

Припаркованные с нарушениями автомобили, которые мешают  работе снегоуборочной техники, будут эвакуированы на штрафстоянку.

Ранее мы сообщали о семерых водителях, которые забыли посмотреть на знаки и лишились автомобилей в центре Петрозаводска.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.12.2023, 12:01
Финны массово записались к стоматологам и парикмахерам в Сортавале
16.12.2023, 08:30
Карельскую деревню с необычным расположением домов признали одной из самых живописных в России
15.12.2023, 22:00
Метеоролог объяснил, почему пришедший в Россию циклон получил название «Ваня»
13.12.2023, 22:00
Цены на отдых в популярной среди россиян стране рухнули вниз
14.12.2023, 16:47
Жители Карелии рассказали, насколько их волнует закрытие границы с Финляндией
18.12.2023, 10:45
Молодой ученый из Карелии нашел способ уменьшить вред от форелевых хозяйств

Чтиво

15.12.2023 14:36
Уроки выживания
«Ты не пройдешь!» или как работают банковские системы безопасности
Все мы помним из фильма «Властелин колец» встречу волшебника Гэндельфа и опасного противника в лице огненного демона Балгора в подземелье Мории.
«Карелия Палп»: заинтересовывать профессией можно еще до школы
16.11.2023 09:08
«Мы не сидели, не плакали и не ждали смерти. Мы проживали свою жизнь»
03.11.2023 10:34
архив чтиво

Медиа

И холод нипочем: в минувшие выходные в столице Карелии прошел масштабный фестиваль KareliaSkiFest
18.12.2023 15:43
все фото и видео
© 2003—2023 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.