Ночью в Петрозаводске будут убирать снег на шести улицах

Автомобили, мешающие снегоуборочной технике, отвезут на штрафстоянку.

Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, в ночь со вторника на среду, с 19 на 20 декабря, в Петрозаводске планируются снегоуборочные работы на улице Дзержинского, Горького, Свердлова, Фролова, Питкярантской и Октябрьском проспекте.



В ГИБДД попросили автолюбителей обращать внимание на дорожные знаки, запрещающие остановку или стоянку автомобилей - как временные, так и постоянные, а также информационные таблички под знаками.



Припаркованные с нарушениями автомобили, которые мешают работе снегоуборочной техники, будут эвакуированы на штрафстоянку.

Ранее мы сообщали о семерых водителях, которые забыли посмотреть на знаки и лишились автомобилей в центре Петрозаводска.