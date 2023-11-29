Ночью в Петрозаводске горел ДОК «Калевала»

Двадцать два пожарных боролись с огнем.
О серьезном происшествии сообщили в МЧС Карелии.
Так, пожар прозошел ночью в четверг, 30 ноября, на Шуйском шоссе, 80 в Петрозаводске. Здесь во втором часу ночи горел деревообрабатывающий комбинат «Калевала». Возгорание произошло в сортировочном цехе.
В 01.50 пожарно-спасательные подразделения карельской столицы привлекались для ликвидации пожара. На месте происшествия работали 22 человека личного состава и шесть единиц техники.
Обстоятельства случившегося устанавливается.
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