Ночью в Петрозаводске горел жилой дом

Пожар произошел в многоэтажке на Древлянке, сообщили в МЧС Карелии

В ночь с 21 на 22.декабря, в 00.14, в жилом доме пл ул.Древлянка, 19, корп.1 произошел пожар.

Для ликвидации огня привлекались 10 пожарных и две единицы техники. В результате к 00.30 пожар был потушен.

Пострадавших нет.