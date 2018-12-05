Ночью в Петрозаводске горело неэксплуатируемое строение

Пожар произошел в ночь на 5 декабря на улице Радищева в неэксплуатируемом строении, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

Строение загорелось в 00.02 сегодня ночью на ул. Радищева, 7. Площадь повреждения составила 2 кв м. Поврежден пол.

Причина, виновный, ущерб устанавливаются.

Погибших и пострадавших нет.