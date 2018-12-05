Ночью в Петрозаводске горело неэксплуатируемое строение

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Пожар произошел в ночь на 5 декабря на улице Радищева в неэксплуатируемом строении, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.
Строение загорелось в 00.02 сегодня ночью на ул. Радищева, 7. Площадь повреждения составила 2 кв м. Поврежден пол.
Причина, виновный, ущерб устанавливаются.
Погибших и пострадавших нет.
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