Ночью в Петрозаводске загорелась детская коляска, пожарные эвакуировали 28 человек

В результате ночного пожара никто не пострадал, причины выясняются, сообщили в МЧС Карелии.

Пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска выезжали в ночь на 13 июля в 03.34 для ликвидации пожара в дом по адресу: улица Антонова, 16. В 03.47 пожар был ликвидирован. Всего в тушении огня принимали участие 13 человек и 4 единицы техники.

Как уточнили в пресс-службе МЧС, в результате пожара оказались повреждены детская коляска и входная дверь в подъезд. В ходе тушения огня пожарные эвакуировали 28 человек. Причины возгорания устанавливаются, пострадавших нет.

Напомним, в апреле 2021 года молодая жительница Петрозаводска, устроившая смертельный поджог детской коляски, отправилась в колонию на 13 лет.