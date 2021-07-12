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Ночью в Петрозаводске загорелась детская коляска, пожарные эвакуировали 28 человек

Новости. Происшествия
10:24, 13 Июля 2021
фото: коллаж © hdqwalls.com/swedishroyalguard / © pixabay.com

В результате ночного пожара никто не пострадал, причины выясняются, сообщили в МЧС Карелии.

Пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска выезжали в ночь на 13 июля в 03.34 для ликвидации пожара в дом по адресу: улица Антонова, 16. В 03.47 пожар был ликвидирован. Всего в тушении огня принимали участие 13 человек и 4 единицы техники.

Как уточнили в пресс-службе МЧС, в результате пожара оказались повреждены детская коляска и входная дверь в подъезд. В ходе тушения огня пожарные эвакуировали 28 человек. Причины возгорания устанавливаются, пострадавших нет.

Напомним, в апреле 2021 года молодая жительница Петрозаводска, устроившая смертельный поджог детской коляски, отправилась в колонию на 13 лет.

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