Ночью в районах Карелии пожарные тушили загоревшийся жилом дом и дачу

Два пожара произошли в ночь на субботу, 9 февраля в районах Карелии.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС, 9 февраля в 00:50 пожарно-спасательные подразделения Медвежьегорского района (6 человек, 2 единицы техники) привлекались для ликвидации пожара в жилом доме по адресу: Медвежьегорский район, поселок Пиндуши ул. Кирова д. 18. Пожар удалось ликвидировать в 01:25.

В 04:29 пожарно-спасательное подразделение Лахденпохского района (7 человек, 2 единицы техники) привлекались для ликвидации пожара в дачном доме по адресу: Лахденпохский район, поселок Сикопохья. В 05:10 пожар был ликвидирован.

О пострадавших не сообщается.