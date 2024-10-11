Ночная авария снова оставила без света жителей Лахденпохьи

Аварию устраняют ремонтные бригады.
Об очередном аварийном отключении электроснабжения города сообщила глава администрации Лахденпохского района Оксана Жесткова.
Аварийная ситуация на высоковольтной линии произошла в воскресенье, 13 октября, в 23.50.
Отключились от электроснабжения улицы Лахденпохья, включая Леншоссе, Аркадия Маркова, Молодёжная и другие.
Ремонтные бригады с утра работают на ликвидации аварии, добавила Жесткова.
Ранее сообщалось о восстановлении электроснабжения в одном из поселков Лахденпохского района, который длительное время оставался без света.
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