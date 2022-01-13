Ночная лыжная гонка пройдет в Карелии

В Карелии состоится ночная лыжная гонка на дистанцию 16 километров в рамках фестиваля лыжных видов спорта «KareliaSkiFest».

С 19 по 26 февраля на «Кургане» пройдет фестиваль лыжных видов спорта «KareliaSkiFest». В рамках фестиваля состоится ночная лыжная гонка. Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков в соцсети.

«Организаторы готовят самые разные дистанции. Также в этом году впервые состоится ночная лыжная гонка на 16 километров. А те, кто пока не готов встать на лыжи, тоже смогут отлично провести время на свежем воздухе, прокатиться на собачей упряжке и, конечно, поддержать участников», — заявил Парфенчиков.

Ранее сообщалось, что в Карелии росгвардейцы оборудовали лыжную трассу кадетам.