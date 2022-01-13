890x80
Реклама
Крыша дома насмерть придавила жителя Петрозаводска 2
13.01.2022 11:42
Город в Карелии стал одним и самых дорогих направлений для отдыха в новогодние праздники
13.01.2022 18:20

Ночная лыжная гонка пройдет в Карелии

Новости. Спорт
09:04, 14 Января 2022
фото: Артур Парфенчиков / ВК

Новости партнеров

В Карелии состоится ночная лыжная гонка на дистанцию 16 километров в рамках фестиваля лыжных видов спорта «KareliaSkiFest».

С 19 по 26 февраля на «Кургане» пройдет фестиваль лыжных видов спорта «KareliaSkiFest». В рамках фестиваля состоится ночная лыжная гонка. Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков в соцсети.

«Организаторы готовят самые разные дистанции. Также в этом году впервые состоится ночная лыжная гонка на 16 километров. А те, кто пока не готов встать на лыжи, тоже смогут отлично провести время на свежем воздухе, прокатиться на собачей упряжке и, конечно, поддержать участников», — заявил Парфенчиков.

Ранее сообщалось, что в Карелии росгвардейцы оборудовали лыжную трассу кадетам.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
kipa
2022-01-14 09:23:51
Где это парфенчиков возьмет 16 км ? Это трассу фонтаны если еще задействовать, то тогда найдутся 16 км. Властям Карелии позорище, не могут выровнять трассу Фонтаны . Вся кривая, уклоны, колдобины. Пусть в Питер сьездят и поучатся, как этим летом там трассы выравнивались. До развилки еще так еще трасса, а дальше это не трасса , а так , посмешище . Свет то, с трудом сделали 3 км.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.01.2022, 07:25
Жителей Карелии предупредили, что случится, если они откликнутся на предложения о работе в Финляндии
08.01.2022, 13:54
Власти Петрозаводска планируют убрать троллейбусное депо из центра города на окраину
08.01.2022, 10:14
Остановку транспорта напротив железнодорожного вокзала запретят в Петрозаводске
11.01.2022, 18:20
В Карелии жильцам аварийных домов продолжали начислять плату по договору социального найма
10.01.2022, 17:25
Мэрия Петрозаводска опубликовала новый размер минимальной зарплаты в городе в 2022 году
09.01.2022, 08:35
Экстренная служба объявила о запрете движения транспорта на одной из улиц в центре Петрозаводска

Аналитика

13.01.2022 15:47
Капитал
Оптимизация депутатского мнения 2
Парламент Карелии хотят лишить полномочий согласовывать участие республики в фондах и некоммерческих организациях.
Не устал, но ухожу 3
13.01.2022 09:14
«Здравляндия»: Нам доверяют самое ценное — заботу о здоровье детей!
12.01.2022 15:50
Экспорт Карелии вырос в полтора раза
12.01.2022 13:32
Что ждет Карелию в «выборный» год? 8
11.01.2022 17:06
Вся аналитика

Чтиво

13.01.2022 16:45
Без политики
Клиники на Чайкиной: выявить коронавирус за 15 минут!
Коронавирус не дремлет - новый штамм «Омикрон» уже зарегистрирован в Карелии.
Владимир Лукконен: «Мне очень хотелось найти деда» 6
10.01.2022 10:41
«Спасибо за Сашу» 3
31.12.2021 18:46
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия интервью с мэром Петрозаводска Владимиром Любарским
28.12.2021 18:37
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»