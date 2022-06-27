Ночной патруль в Карелии пришел на помощь женщине на обочине дороги

Сотрудники ППС помогли жительнице Прионежского района, у которой сломался велосипед, сообщили в МВД Карелии.

Командир отделения ППС по Прионежскому району Никита Недошивин и его напарник Вячеслав Виролайнен дежурили ночью в составе автопатруля, когда в районе станции Шуйская заметили женщину, которая шла по обочине дороги в сторону поселка Мелиоративный.

Она обратилась к полицейским за помощью и рассказала, что у неё сломался велосипед. Починить его без инструментов ей не удалось.

Сотрудники ППС пришли на помощь женщине и отвезли ее домой. Велосипедистка поблагодарила полицейских за то, что выручили её в сложившейся ситуации.