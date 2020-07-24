Ночной поезд "Петрозаводск – Санкт-Петербург" возобновит курсирование с 30 июля

Скорый поезд № 11/12 сообщением Петрозаводск – Санкт-Петербург возвращается в расписание, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

"Для удовлетворения потребности пассажиров в повышении транспортной доступности в сообщении между Республикой Карелия и Санкт-Петербургом с 30 июля Северо-Западный филиал АО "ФПК" назначает скорый поезд № 11/12, следующий по маршруту Петрозаводск – Санкт-Петербург – Петрозаводск", - говорится в сообщении.

Первые рейсы из Петрозаводска поезд совершит 30, 31 июля и 2 августа, а с 5 августа будет курсировать 4 раза в неделю (по средам, четвергам, пятницам и воскресеньям). Время отправления из Петрозаводска – 22:40 (мск.), прибытие в Санкт-Петербург – 06:24 (мск.) следующих суток.

Из Санкт-Петербурга пассажирский состав отправится 31 июля, 2 и 5 августа, а с 6 августа поезд начнет совершать рейсы уже 4 раза в неделю (по средам, четвергам, пятницам, воскресеньям). Он будет отправляться в 23:20, а прибывать в Петрозаводск в 06:50 следующего дня.

Ранее сообщалось, что РЖД возобновит курсирование более 160 поездов дальнего следования.