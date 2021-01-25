Новая партия вакцины против коронавируса пришла в Карелию

Еще 2700 доз вакцины направят в учреждения здравоохранения республики.

Как сообщили в Минздраве Карелии, в республику пришла очередная партия вакцины против коронавируса "Спутник V". 2700 доз уже распределены и доставляются в поликлиники Петрозаводска и центральные районные больницы.

По данным ведомства, на 26 января иммунизацию против COVID-19 в республике прошли 3325 человек. Их числе 822 человека жителя Карелии старше 60 лет.

Ранее глава Минздрава республики Михаил Охлопков заявил, что для выработки популяционного иммунитета в регионе планируется привить около 300 тысяч человек.