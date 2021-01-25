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Новая партия вакцины против коронавируса пришла в Карелию

Новости. Общество
14:35, 26 Января 2021
фото: Михаил Охлопков/vk.com/mihailohlopkov
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Еще 2700 доз вакцины направят в учреждения здравоохранения республики.

Как сообщили в Минздраве Карелии, в республику пришла очередная партия вакцины против коронавируса "Спутник V". 2700 доз уже распределены и доставляются в поликлиники Петрозаводска и центральные районные больницы.

По данным ведомства, на 26 января иммунизацию против COVID-19 в республике прошли 3325 человек.  Их числе 822 человека жителя Карелии старше 60 лет.

Ранее глава Минздрава республики Михаил Охлопков заявил, что для выработки популяционного иммунитета в регионе планируется привить около 300 тысяч человек.

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Комментарии

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Андрей Баранов
2021-01-26 15:35:01
300 000 привить - половину населения, т.е. 2700 в неделю, при двухкратной прививке - 5000 - 6000 в месяц. такими темпами мы будем прививать 4 года. А антител хватает на 6-8 месяцев.
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