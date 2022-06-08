Новые фонарные столбы установят в двух районах Петрозаводска

На Вытегорском шоссе и улице Птицефабрика модернизируют систему наружного освещения.

«Петрозаводские энергетические системы» приступили к модернизации наружного освещения вдоль Вытегорского шоссе и улицы Птицефабрика. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», рассказали в администрации города.

Так, на Вытегорском шоссе на участке от Лыжной улицы до Ключевой улицы компания заменит существующую линию освещения, светильники, провода и кабельные линии, а также установит 93 новые опоры.

На улице Птицефабрика на участке от Южного проезда до Рядового проезда «ПЭС» заменит существующие опоры освещения и установит дополнительно 59 фонарных столбов. Кроме того, предприятие обновит светильники и провода. Также запланирован монтаж дополнительного питающего пункта для распределения нагрузки и повышения надежности электроснабжения линии освещения.

В администрации напомнили модернизация системы освещения проводится также на 39 объектах в разных районах города. На некоторых из них фонари появятся впервые. Работы на всех участках планируют выполнить до конца ноября.

Ранее сообщалось, участок федеральной трассы в Карелии останется без освещения почти на три недели.