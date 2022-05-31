Участок федеральной трассы в Карелии останется без освещения почти на три недели

В Олонецком районе в июне временно отключат освещения на участке трассы «Кола».

По сообщению Упрдор «Кола», со 2 по 20 июня (ориентировочно) будет отключено освещение на 313-м километре автомобильной дороги Р-21 у деревни Торосозеро.

Причина временного обесточивания осветительных приборов - выполнение необходимых работ с электрооборудованием.

В Управлении просят водителей и пешеходов быть предельно внимательными при движении по этому участку.

Ранее сообщалось, движение ограничат на трассе к госгранице в Карелии из-за взрывных работ.