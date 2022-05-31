Участок федеральной трассы в Карелии останется без освещения почти на три недели

В Олонецком районе в июне временно отключат освещения на участке трассы «Кола».
По сообщению Упрдор «Кола», со 2 по 20 июня (ориентировочно) будет отключено освещение на 313-м километре автомобильной дороги Р-21 у деревни Торосозеро.
Причина временного обесточивания осветительных приборов - выполнение необходимых работ с электрооборудованием.
В Управлении просят водителей и пешеходов быть предельно внимательными при движении по этому участку.
Ранее сообщалось, движение ограничат на трассе к госгранице в Карелии из-за взрывных работ.
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