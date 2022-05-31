Движение ограничат на трассе к госгранице в Карелии из-за взрывных работ

На участке дороги А-137 в Карелии 2 и 3 июня на несколько часов ограничат движение для всех видов транспорта.

По сообщению Упрдор «Кола», в связи с проведением буровзрывных работ в ближайшие дни предусмотрено кратковременное перекрытие движения для всех видов транспорта на участках дороги А-137 (автомобильная дорога Р-21 «Кола»–Тикша–Ледмозеро–Костомукша–государственная граница с Республикой Финляндия):

— 2 июня с 10.00 до 12.00 на участке с 10 по 11 км;

— 3 июня с 10.00 до 12.00 на участке с 11 по 12 км.

В Управлении приносят извинения за временные неудобства и просят учитывать это обстоятельство при планировании поездок.

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