Власти Петрозаводска напомнили о запрете парковки в центре города

На проспектах Ленина и Карла Маркса изменилась схема организации движения.

В мэрии напомнили, с конца марта в районе пересечения проспекта Карла Маркса и аллеи Журналистов, рядом с Петровским сквером, Александровской пристанью и водным вокзалом Петрозаводска запрещена остановка транспорта. Парковаться в этом месте могут только туристические автобусы.

Также парковка запрещена с 6 мая на протяжении всего проспекта Ленина. Автомобилисты могут оставлять свои машины только в местах для парковки («парковочных карманах») у домов №19, 26 и 28. Ограничения призваны повысить безопасность дорожного движения.

Администрация предупреждает, что на проспектах Ленина и Карла Маркса в местах действия знака «Остановка запрещена» работает эвакуатор.