Новое оборудование появилось на кислородной станции в районной больнице в Карелии

В Межрайонной больнице №1 Костомукши завершили работы по реконструкции кислородной линии в нескольких отделениях стационара.

Реконструкция была необходима для того, чтобы оказывать помощь тяжело больным пациентам, а помещения инфекционного отделения, которое сейчас работает как COVID-центр, не будет хватать, пишет "64 параллель онлайн" со ссылкой на главного врача Межрайонной больницы Евгения Шубина.

Работы выполнялись в рамках благотворительной помощи "Карельского окатыша". Предприятие заменило оборудование на кислородной станции.

Подрядчики выполнили работы по замене подземной системы кислородопровода, которая "расходится" по отделениям больницы. Также добавлены "точки" подключения в сосудистом отделении, терапии и хирургии.

Кроме того, заменили краны на панели быстроразъемного соединения для аппаратов ИВЛ и система подачи кислорода с установкой сигнализации дистанционного контроля через GPS модуль.

Окончание работ планируются после того, как появится возможность попасть в инфекционное отделение. Сейчас доступ в COVID-центр ограничен из-за больных коронавирусной инфекцией, пишет "64 параллель онлайн".

Ранее сообщалось, что в больницах Карелии появится новая техника для диагностики коронавируса.