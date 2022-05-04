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Новое собственное судно появится у музея «Кижи» в Карелии для доставки туристов на остров

Новости. Общество
09:30, 14 Мая 2022
фото: ©Игорь Георгиевский

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Музей-заповедник «Кижи» получит собственное судно для доставки туристов на остров из деревни Оятевщины Медвежьегорского района в конце мая.

Об этом в минувшую пятницу, 13 мая, сообщила директор музея-заповедника Елена Богданова во время своего выступления на проектно-аналитической сессии всероссийского проекта «Музейные маршруты России», который проходит в Волхове Ленинградской области. Об этом пишет ТАСС.

«Мы рады, что на Ладожской верфи сейчас строится наше судно. 6 мая оно было спущено на воду, и мы к концу мая ждем наше судно, которое будет ходить между Оятевщиной и островом Кижи», - сказала она.

Водный путь между Оятевщиной и Кижами входит в состав так называемого «сухопутного маршрута» до острова, который стал возможен благодаря строительству новой дороги от села Великая Губа протяженностью 31,3 км. От берега Онежского озера в деревне Оятевщине Кижи отделяет 800-метровый пролив.

«Мы пошли на это решение [строительство судна] осознанно, потому что мы осуществляем сами швартовку, у нас свои причалы. В том числе мы будем перевозить наших посетителей. Это очень ответственно, но мы должны эту ответственность брать на себя», - сказала руководитель музея-заповедника.

По словам Богдановой, в музее рассчитывают, что в ближайшей перспективе приток туристов на остров увеличится за счет автотуризма. Поездка на машине семьей может выйти дешевле, чем путешествие на теплоходе. Сейчас билет из Петрозаводска до острова Кижи и обратно будет стоить практически 4 тыс. рублей. Вы можете себе представить, как это дорого для семьи. Но музей не стоит на месте», - сказала директор музея.

Помимо судна на Ладожской верфи музею заказан причал для маломерных судов, где смогут швартоваться яхты. «Мы сейчас его устанавливаем, и он будет установлен в ближайшее время - слава богу, лед сошел, - добавила она.

Ранее сообщалось, музей «Кижи» открывает для туристов визит-центр в деревне в Карелии.

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