Новогодняя лыжная гонка пройдет в Петрозаводске

Традиционная "Новогодняя гонка" состоится на базе Республиканского спортивного комплекса "Курган" 30 декабря.
В программе праздничной гонки - соревнования по лыжным гонкам в формате командного спринта свободным стилем, сообщили в Минспорта Карелии.
В составе команд будет по 2 человека:
- женщины 2002 года рождения и старше - 4х1 км;
- девушки 2003-2004 года рождения - 4х1 км;
- девушки 2005-2006 года рождения - 4х1 км;
- юноши 2005-2006 - 4х1 км;
- мужчины 1980 года рождения и старше - 6х1 км;
- мужчины 1981-2002 - 6х1 км;
- юноши 2003-2004 - 6х1 км.
Старт "Новогодней гонки" в 17.00.
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