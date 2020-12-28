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28.12.2020 18:40

Новогодняя лыжная гонка пройдет в Петрозаводске

Новости. Спорт
18:00, 29 Декабря 2020
фото: © Федерация лыжных гонок Республики Карелия
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Традиционная "Новогодняя гонка" состоится на базе Республиканского спортивного комплекса "Курган" 30 декабря.

В программе праздничной гонки - соревнования по лыжным гонкам в формате командного спринта свободным стилем, сообщили в Минспорта Карелии.

В составе команд будет по 2 человека:

- женщины 2002 года рождения и старше - 4х1 км;

- девушки 2003-2004 года рождения - 4х1 км;

- девушки 2005-2006 года рождения - 4х1 км;

- юноши 2005-2006 - 4х1 км;

- мужчины 1980 года рождения и старше - 6х1 км;

- мужчины 1981-2002 - 6х1 км;

- юноши 2003-2004 - 6х1 км.

Старт "Новогодней гонки" в 17.00.

Подробности можно узнать здесь.

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