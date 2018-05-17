Новость для родителей: 1 июня открывается новый детский сад и клуб для счастливых детей

В самом центре города по адресу: ул. Еремеева, 38, в здании нового жилого комплекса, уже 1 июня откроет свои двери новый и современный клуб не только для детей, но и их родителей — "Счастливые детки".

Это и группа частного садика для малышей, и клуб, где опытные педагоги работают над тем, чтобы бережно и эффективно раскрывать детские таланты, а также способствовать развитию целостной личности ребенка, достигать успехов в обучении, это отличное место для проведения семейных праздников.

Интересно здесь будет и родителям, и даже будущим мамам! Здесь для вас работают специалисты, психологи, педиатры, сертифицированные фитнес-инструкторы с занятиями для мам и малышей, проходят мастер-классы по различным направлениям, проводят арт-терапию и многое-многое другое!

До открытия любимого места для детей (а именно таким оно станет для каждого маленького посетителя) можно записаться на бесплатные пробные занятия, которые будут проходить с 1-7 июня, и получить пригласительное на детскую воробьиную дискотеку.

Разрабатывая расписание, специалисты клуба тщательно продумали занятия для малышей от 1,5 до 8 лет, а для школьников на период каникул подобрали одних из самых опытных педагогов, скорректировали под летние месяцы продуктивные укороченные программы!

В детском клубе "Счастливые детки" можно изучать языки, рисовать, учиться читать, готовиться к школе с точки зрения психологии, развиваться на занятиях совместно с мамой, заниматься музыкой, пением, играть в спектаклях, ходить на фитнес в паре с малышом и многое-многое другое.

Чтобы лето прошло для школьников с пользой, а для родителей без лишних волнений, детский клуб "Счастливые детки" предлагает летние программы для школьников. Подробное расписание можно посмотреть в группе клуба по ссылке http://detkiptz.ru/5027/5035/.

Также в "Счастливых детках" работает группа сада полного и неполного дня для детей от 1,5 до 4 лет.

Почему в саду "Счастливые детки" ваши детки будут действительно счастливы ?

Помещение соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к зданиям дошкольных образовательных учреждений, соблюдены все нормы и требования МЧС, а программа для детей составлена с учётом лучших педагогических практик России.

Во время прогулок дети не будут переходить проезжую часть: просторная площадка находится на территории клуба, во дворе жилого комплекса, где располагается клуб, установлены две закрытых детских площадки.

В клубе работают только опытные воспитатели, которые действительно любят свою работу.

Новое помещение оснащено всем необходимым для интересного и увлекательного пребывания: зал со сценой для утренников и стеной для просмотра диафильмов, интерактивные доски, просторная группа и многое-многое другое, что обязательно оценит каждый родитель.

В клубе работает видеонаблюдение.

Группа детского сада начинает свою работу с 3 июня, количество мест ограничено!

Не забыли специалисты детского клуба "Счастливые детки" и о семейных праздниках. Любое ваше маленькое торжество можно организовать на территории клуба — пакет услуг на проведение праздников удовлетворит потребности даже самых притязательных заказчиков!

Все подробности о стоимости и условиях приёма в группу детского сада "Счастливые детки", расписание занятий в клубе можно уточнить по телефону 63-62-22 или на сайте detkiptz.ru, а также в социальных сетях:

https://vk.com/sdetkiptz

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