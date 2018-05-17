Плиты OSB
163
138
Панель ПВХ
179
99
Табурет
490
299
Сковорода
290
139
Ламинат Kastamonu
519
289
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
09:00, 17 Мая 2018

Новость для родителей: 1 июня открывается новый детский сад и клуб для счастливых детей

По теме

ВИДЕО: Рыжий "Иванушка" рассказал, как отдыхает в Карелии
17.05.18 10:30
Зеленые зоны Петрозаводска обработают от клещей
17.05.18 09:35
Доход Парфенчикова снизился в 2017 году
17.05.18 09:09
Все новости
Загрузка...

В самом центре города по адресу: ул. Еремеева, 38, в здании нового жилого комплекса, уже 1 июня откроет свои двери новый и современный клуб не только для детей, но и их родителей — "Счастливые детки".

Это и группа частного садика для малышей, и клуб, где опытные педагоги работают над тем, чтобы бережно и эффективно раскрывать детские таланты, а также способствовать развитию целостной личности ребенка, достигать успехов в обучении, это отличное место для проведения семейных праздников.

Интересно здесь будет и родителям, и даже будущим мамам! Здесь для вас работают специалисты, психологи, педиатры, сертифицированные фитнес-инструкторы с занятиями для мам и малышей, проходят мастер-классы по различным направлениям, проводят арт-терапию и многое-многое другое!

До открытия любимого места для детей (а именно таким оно станет для каждого маленького посетителя) можно записаться на бесплатные пробные занятия, которые будут проходить с 1-7 июня, и получить пригласительное на детскую воробьиную дискотеку.

Разрабатывая расписание, специалисты клуба тщательно продумали занятия для малышей от 1,5 до 8 лет, а для школьников на период каникул подобрали одних из самых опытных педагогов, скорректировали под летние месяцы продуктивные укороченные программы!

В детском клубе "Счастливые детки" можно изучать языки, рисовать, учиться читать, готовиться к школе с точки зрения психологии, развиваться на занятиях совместно с мамой, заниматься музыкой, пением, играть в спектаклях, ходить на фитнес в паре с малышом и многое-многое другое.

Чтобы лето прошло для школьников с пользой, а для родителей без лишних волнений, детский клуб "Счастливые детки" предлагает летние программы для школьников. Подробное расписание можно посмотреть в группе клуба по ссылке http://detkiptz.ru/5027/5035/.

Также в "Счастливых детках" работает группа сада полного и неполного дня для детей от 1,5 до 4 лет.

Почему в саду "Счастливые детки" ваши детки будут действительно счастливы ?

  • Помещение соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к зданиям дошкольных образовательных учреждений, соблюдены все нормы и требования МЧС, а программа для детей составлена с учётом лучших педагогических практик России.

  • Во время прогулок дети не будут переходить проезжую часть: просторная площадка находится на территории клуба, во дворе жилого комплекса, где располагается клуб, установлены две закрытых детских площадки.

  • В клубе работают только опытные воспитатели, которые действительно любят свою работу.

  • Новое помещение оснащено всем необходимым для интересного и увлекательного пребывания: зал со сценой для утренников и стеной для просмотра диафильмов, интерактивные доски, просторная группа и многое-многое другое, что обязательно оценит каждый родитель.

  • В клубе работает видеонаблюдение.

Группа детского сада начинает свою работу с 3 июня, количество мест ограничено!

Не забыли специалисты детского клуба "Счастливые детки" и о семейных праздниках. Любое ваше маленькое торжество можно организовать на территории клуба — пакет услуг на проведение праздников удовлетворит потребности даже самых притязательных заказчиков!

Все подробности о стоимости и условиях приёма в группу детского сада "Счастливые детки", расписание занятий в клубе можно уточнить по телефону 63-62-22 или на сайте detkiptz.ru, а также в социальных сетях:

https://vk.com/sdetkiptz
https://www.instagram.com/detkiptz/

На правах рекламы

По теме

ВИДЕО: Рыжий "Иванушка" рассказал, как отдыхает в Карелии
17.05.18 10:30
Зеленые зоны Петрозаводска обработают от клещей
17.05.18 09:35
Доход Парфенчикова снизился в 2017 году
17.05.18 09:09
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.05.2018, 19:40
ВИДЕО: Юлия Самойлова забыла слова песни во время выступления на "Евровидении"
14.05.2018, 16:27
В Карелии клещи покусали уже 143 человека
13.05.2018, 10:00
ФОТО И ВИДЕО: По Петрозаводску прогуливаются кабаны
12.05.2018, 09:06
ФОТО, ВИДЕО: Жуткие кадры с места групповой аварии в Петрозаводске появились в сети
15.05.2018, 10:37
Опубликованы сроки отключения горячей воды в Петрозаводске
10.05.2018, 12:06
Что значит для Карелии новый состав правительства?

Аналитика

16.05.2018 13:17
Политкухня
"Вы мне никто!" 8
Обсуждение законопроекта о возможном участии самовыдвиженцев на выборах главы Карелии в региональном парламенте обернулось скандальной перепалкой депутатов с переходом на личности.
Споры идут, а денег нет 3
14.05.2018 12:01
Геннадий Боднарчук: Россияне не хотят экспериментов над собой 8
11.05.2018 13:52
"Хочу уйти от партийной зависимости" 9
10.05.2018 15:55
Что значит для Карелии новый состав правительства? 6
10.05.2018 12:06
Вся аналитика

Чтиво

14.05.2018 15:08
Личное мнение
"У меня столько всего украли, что я смирилась" 3
Журналист и блогер Наталья Ермолина рассказала, как люди зарабатывают в наше время. 
Качественная и комфортная лабораторная диагностика с первых дней жизни
14.05.2018 12:27
"Отрицательные роли играть полезно"
12.05.2018 09:37
Один День Победы
10.05.2018 13:26
архив чтиво

Медиа

"Ваше право" на ТНТ-Онего от 15 мая 2018
16.05.2018 10:03
все фото и видео

Опрос

Кто должен ответить за неубранные помойки и мусор в Карелии?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»