Новость о 26 млн руб премии гендиректору "Кареллеспрома" Павлу Дегтяреву стала "Эксклюзивом года"

Светлана Лысенко стала победителем конкурса Союза журналистов Карелии по итогам 2019 года за новость о 26 млн руб премии гендиректору "Кареллеспрома" Павлу Дегтяреву.

Союз журналистов Карелии подвел итоги традиционного конкурса профессионального мастерства.

В номинации "Эксклюзив года" дипломом была награждена заслуженный журналист Карелии Светлана Лысенко за новость о назначении гендиректору "Кареллеспрома" Павлу Дегтяреву премии в 26 млн рублей, опубликованную на страницах делового издания "Вести Карелии".

Напомним, что Павел Дегтярев, который в настоящее время уже не руководит лесопромышленным холдингом, пытался доказать в суде, что одна из публикаций о премии является унижением его чести, достоинства и деловой репутации, однако проиграл в обоих инстанциях – суд признал правоту журналиста.

Лауреатом конкурса Союза журналистов Карелии также стала главный редактор "Столицы на Онего" Наталья Захарчук. Она победила в номинации "Интервью года" за публикацию "Кто-то же должен это делать. Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков совсем не похож на министра".

Лучшее интервью 2019 года было опубликовано в рамках авторского проекта "Кофе со сливками".