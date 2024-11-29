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«Просим справедливости»: жители поселка Колово требуют сохранить местную школу для детей

Новости. Общество
07:40, 03 Декабря 2024
фото: © Жесть Карелия / VK

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Свое обращение люди опубликовали в соцсетях.

Жители поселка Колово возмущены тем, что местную школу закрыли, а детей будут возить в другой населенный пункт. Об этом они написали в паблике Жесть Карелия.

«С 25 октября и по сегодняшний день, идёт борьба между чиновниками и родителями детей, которых выгнали с родной Коловской школы! Мы просим справедливости! Наши дети оказались никому кроме нас не нужны! Запугивают опекой, которая также встала против наших детей!», — написали в соцсети жители поселка.

Жители поселка сослались на слова председателя Совета Собрания Федерации Валентины Матвиенко во время подведения итогов Дней Карелии в Москве о том, что школу в Колово нужно сохранить

Люди жалуются, что школу проверяют то на качество поступающей воды, то на противопожарную безопасность, хотя на эти мероприятия было целое лето. Между тем неудобства терпят дети, которые не могут учиться в стенах родной школы.

«А ничего, что для всего этого был месяц Август, чтобы подготовить школу к учебному процессу. И сейчас все школы Пудожского района в таком ветхом состоянии и даже хуже! Где-то печное отопление и т. д… И ничего детки учатся, где даже 5 человек! Но почему-то, это всё коснулось нас коловчан. Дети были уверены, что вернутся в родные стены, где тепло и весело, где всегда их ждут любящие учителя. Деток одиннадцать человек и два дошколенка. И теперь увы…», — возмутились жители поселка.

Жители Колово отмечают, что школе 70 лет и она в отличном состоянии. Поэтому они просят вернуть школу для детей, которые привыкли к своему родному месту.

 

 

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