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Новые мастерские открылись для студентов колледжа в Приладожье Карелии

Новости. Общество
18:00, 19 Октября 2021
фото: © Правительство Карелии

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В Сортавальском колледже появилось современное оборудование для будущих специалистов в сфере сельского хозяйства, сообщили в правительстве Карелии.

В Сортавальском колледже открылись новые мастерские по четырем направлениям подготовки — агрономия, сельскохозяйственные биотехнологии, эксплуатация сельскохозяйственных машин и ветеринария. Грант на оснащение учебных кабинетов учреждение получило по нацпроекту «Образование».

В отремонтированных помещениях установлено современное оборудование — разнообразные тренажеры, лабораторные и диагностические аппараты, приобретена учебная литература и наглядные пособия.

Сегодня в колледже очно обучается более 900 студентов, еще 120 получают образование заочно. Работают два дополнительных отделения в Олонецком и Лахденпохском районах. С появлением новых мастерских знакомить студентов с будущей профессией станет проще и интереснее, уверена директор учебного заведения Таисия Колобук. Теперь теоретическая база будет опираться на хорошую практическую подготовку.

— Сегодня молодые специалисты должны не только многое знать, но и уже многое уметь при выпуске из колледжа, - поясняет Таисия Колобук. — У нас появилось уникальное высокотехнологичное оборудование, что помогает смоделировать реальные условия, в которых предстоит работать ребятам. Например, по ветеринарии поступили анализаторы, их нет даже в городской ветеринарной клинике. Комплексная диагностика, которую теперь мы можем проводить сразу в мастерской, в дальнейшем поможет нашим выпускникам ставить точные диагнозы и в кратчайшие сроки назначать правильно лечение.

Открытые мастерские также будут использоваться для профориентационной работы со школьниками, проведения курсов повышения квалификации, чемпионатов профмастерства и демонстрационных экзаменов по стандартам Ворлдскиллс.

По словам директора Сортавальского колледжа, в 2023 году планируется обновить учебную базу специальностей сферы обслуживания — здесь оборудуют мастерские по туризму, поварскому делу и ресторанному сервису.

За последние два года по нацпроекту «Образование» модернизированные учебные кабинеты появились в медицинском и педагогическом колледжах, а также автотранспортном техникуме в Петрозаводске. В 2022 году 12 современных мастерских откроют в пяти образовательных организациях столицы Карелии и Костомукши. До конца 2024 года оснастят еще 18 мастерских.

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