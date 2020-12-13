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Новые скамейки установили на Левашовском бульваре в Петрозаводске

Новости. Общество
17:40, 14 Декабря 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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В столице Карелии продолжаются работы по ремонту и замене малых архитектурных форм.

В рамках муниципального контракта ООО "Онего-Строй" установило скамейки на Левашовском бульваре. Ранее на общественной территории подрядчик демонтировал старые аварийные конструкции. На бульваре появилось 12 новых скамеек длиной два и четыре метра, а также 13 урн, сообщили в администрации Петрозаводска.

Ранее новые скамейки появились в скверах Михаила Калинина, Ивана Молчанова, Элиаса Лённрота, в Соломенском парке, на детских площадках на Берёзовой аллее и в Губернаторском саду. Старые конструкции заменили возле здания кинотеатра "Калевала" и в сквере Памяти Узников Концлагерей. Новые урны разместили в парках Якорном, Лесной Ключ, Петровский Родник, а также на стадионе "Юность".

Кроме того, ранее в рамках этого же контракта установили детские площадки и тренажёры в парке Сулажгорского Кирпичного Завода и на Каменноборской аллее, заменили кровлю Галереи городов-побратимов, покрасили ограждения в Губернаторском саду.

Ранее глава Петрозаводска потребовала от подрядчика завершить благоустройство парка на Древлянке.

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