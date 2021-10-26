890x80
Реклама

Новый антирекорд России — за сутки в стране скончались 1 106 больных коронавирусом

Новости. Общество
11:51, 26 Октября 2021
фото: © Виктор Драчев / ТАСС

Новости партнеров

Общее число умерших от COVID-19 в стране достигло 232 775 человек, сообщил оперштаб РФ по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За последние сутки в России выявлено 36 446 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 2 907 (8,0%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

В стране нарастающим итогом зарегистрировано 8 316 019 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 7 213 584.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 26 973 человека.

По данным на 26 октября, за сутки в России подтверждено 1 106 летальных исходов от коронавируса. Всего с начала пандемии от COVID-19 скончались 232 775 человек.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 26 октября остается 1 890 069 человек.

Напомним, за сутки у 291 житель Карелии был диагностирован коронавирус, зарегистрированы четыре смертей, выздоровели 307 пациентов.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Алекс
2021-10-26 12:40:58
ахахаха, ""Напомним" число зараженных 391, а тут уже 291. Отличная динамика))) сотня зараженных резко вылечилась и не попала в статистику
Сеня
2021-10-26 12:22:29
Всё по плану , они сдохнут , а мы уже рванули в РАЙ . хм .
Кир
2021-10-26 12:38:10
Сеня, по какому плану? Выдумщик. У страха глаза велики. :)
Кир
2021-10-26 12:20:05
Пофиг совсем. Раньше не знали и жили.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.10.2021, 10:44
Глава Карелии ввел новые ограничения из-за коронавируса
19.10.2021, 19:40
В Петрозаводске администрация поликлиники опровергла информацию о нищенских зарплатах медиков
21.10.2021, 08:30
Стало известно, как будут работать магазины в выходные дни с 30 октября по 7 ноября
20.10.2021, 19:43
С места страшной аварии на скользкой дороге в Петрозаводске госпитализирован ребенок с женщиной
19.10.2021, 14:51
Врач из Петрозаводска получила зарплату за месяц работы в поликлинике и решила пойти в продавщицы
23.10.2021, 14:55
Готовятся изменения в работе детских садов в Карелии из-за коронавируса

Аналитика

Сегодня 10:58
Обществоведение
Важнейшее из искусств
Нынешняя молодежь не представляет, чем были кинотеатры и кино для их сверстников полвека назад.
Несогласные: оппозиция в Петросовете подняла голос 8
25.10.2021 18:54
«Карелия, это твой позор!» 11
25.10.2021 13:02
«Сегодня — на съезд партии, завтра — на съезд любителей пива» 9
22.10.2021 15:41
В Петрозаводске пройдут бесплатные семинары от Российского экспортного центра
22.10.2021 13:39
Вся аналитика

Чтиво

22.10.2021 10:41
Кофе со сливками
«Я — аномалия системы» 5
На таких одержимых и держится медицина: гость рубрики «Кофе со сливками» — врач-реаниматолог Максим Ткачук.  
Пять причин обратиться во «Фрау клиник»
21.10.2021 16:53
Поморский код 9
20.10.2021 14:41
архив чтиво

Медиа

Соревнования по гимнастике «Узоры Карелии-2021»
25.10.2021 13:08
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»