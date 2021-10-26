Новый антирекорд России — за сутки в стране скончались 1 106 больных коронавирусом

Общее число умерших от COVID-19 в стране достигло 232 775 человек, сообщил оперштаб РФ по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За последние сутки в России выявлено 36 446 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 2 907 (8,0%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

В стране нарастающим итогом зарегистрировано 8 316 019 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 7 213 584.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 26 973 человека.

По данным на 26 октября, за сутки в России подтверждено 1 106 летальных исходов от коронавируса. Всего с начала пандемии от COVID-19 скончались 232 775 человек.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 26 октября остается 1 890 069 человек.

Напомним, за сутки у 291 житель Карелии был диагностирован коронавирус, зарегистрированы четыре смертей, выздоровели 307 пациентов.