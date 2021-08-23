Новый арт-объект в память о генерале Фролове появился у школы в Петрозаводске

Уличный художник Андрей Птицын украсил подстанцию на территории школы № 5 изображением командующего Карельского фронта Валериана Фролова, сообщили в администрации города.

В минувший понедельник, 23 августа, исполнилось 80 лет со дня создания Карельского фронта. С первого дня им командовал генерал Валериан Фролов. Изображение военачальника украсило трансформаторную подстанцию на территории средней школы № 5. Образовательное учреждение в память о генерале носит его имя. Автором граффити стал уличный художник Андрей Птицын.

- Новый арт-объект, если можно так выразиться, соединяет в себе память о прошлом и современные форматы, понятные молодежи, – написал на своей странице в соцсети глава Петрозаводска Владимир Любарский. – Благодаря проекту «Граффити», который реализует АО «ОРЭС-Петрозаводск», второй год преображаются объекты коммунальной инфраструктуры. Как рассказал руководитель предприятия Александр Болдырев, в этом году творчески оформлены подстанции у детского сада №100, Городской детской поликлиники №2 и у Президентского кадетского училища. Хорошая инициатива, поддерживаем!

В мэрии напомнили, Валериан Александрович Фролов командовал Карельским фронтом с сентября 1941 года по февраль 1944 года. Войска под его руководством удерживали оборону на рубеже свыше 1200 километров от Баренцева моря через Ухту и Повенец, на Онежском озере по реке Свирь до Ладожского озера. Фронт сковывал примерно половину финской армии и крупные силы немецких войск. Фролов не допустил их прорыва к стратегически важному порту и базе флота Мурманск, а также к Кировской дороге. Вражеские армии стремились к ней, чтобы заключить Ленинград в двойное кольцо.

Ранее в Петрозаводске установили еще один экологический арт-объект.