Новый детский сад в райцентре Карелии начнет работу не раньше следующего года

В Сортавале обещают достроить детский сад в ноябре, а открыть в следующем году.

Глава республики Артур Парфенчиков проверил ход строительства детского сада в Сортавале. Рассчитанное на 150 детей здание возводится в переулке Первомайском, сообщает пресс-служба правительства республики.

По словам представителя подрядчика, ООО «Управление механизированных работ КСМ», Павла Шарагина, завершены установка кровли и окон, ведутся отделочные работы внутри здания, рядом прокладывается теплотрасса. После монтажа наружных инженерных сетей в сентябре начнется благоустройство территории. По оценке специалистов, готовность объекта составляет 60%.

Из-за сильных морозов прошлой зимой сроки его сдачи сдвинулись, теперь строительные работы планируется завершить к 15 ноября. Потом начнется комплектация оборудованием и мебелью. Работать новый детсад начнет в следующем году.

Еще один детский сад на 150 мест появится в Сортавале на улице Бондарева. На разработку проектно-сметной документации выделены 2 миллиона 300 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, в детских садах Петрозаводска продолжается набор в группы для аллергиков.