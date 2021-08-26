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Новый детский сад в райцентре Карелии начнет работу не раньше следующего года

Новости. Общество
11:13, 27 Августа 2021
фото: © Правительсво Карелии

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В Сортавале обещают достроить детский сад в ноябре, а открыть в следующем году.

Глава республики Артур Парфенчиков проверил ход строительства детского сада в Сортавале. Рассчитанное на 150 детей здание возводится в переулке Первомайском, сообщает пресс-служба правительства республики.

По словам представителя подрядчика, ООО «Управление механизированных работ КСМ», Павла Шарагина, завершены установка кровли и окон, ведутся отделочные работы внутри здания, рядом прокладывается теплотрасса. После монтажа наружных инженерных сетей в сентябре начнется благоустройство территории. По оценке специалистов, готовность объекта составляет 60%.

Из-за сильных морозов прошлой зимой сроки его сдачи сдвинулись, теперь строительные работы планируется завершить к 15 ноября. Потом начнется комплектация оборудованием и мебелью. Работать новый детсад начнет в следующем году.

Еще один детский сад на 150 мест появится в Сортавале на улице Бондарева. На разработку проектно-сметной документации выделены 2 миллиона 300 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, в детских садах Петрозаводска продолжается набор в группы для аллергиков.

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Комментарии

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Вася
2021-08-27 11:33:16
Это действительно программа, которая идет в ногу со временем. Хорошо, что партии слышат нужды народа и реализуют их в программах. Молодцы!
Вася
2021-08-27 11:19:21
Господи. Это то хде?:))
Гость
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