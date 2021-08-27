Новый дом для переселенцев из аварийного жилья примет новоселов в Карелии

В сентябре в Кондопоге планируется сдать в эксплуатацию новый дом по программе расселения аварийного жилья.

В Кондопоге ведется строительство двух 80-квартирных пятиэтажных домов и планируется строительство третьего. Первый дом строится для нужд Кондопожского района, в новые квартиры будут переселены порядка 280 человек из аварийного жилищного фонда. Планируемый срок ввода в эксплуатацию — сентябрь. Сейчас на объекте завершаются работы по внутренней отделке помещений, информирует управление губернаторской пресс-службы.

Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что в готовящемся к открытию доме будут жить люди из Кондопожского района, в двух других — из Суоярвского, а также из северных районов Карелии.

Во второй дом будут заселены порядка 170 человек из 3 тысяч квадратных метров аварийного жилищного фонда. Планируемый срок ввода в эксплуатацию — январь 2022 года. Монтаж стен завершен, ведутся работы по установке оконных блоков, благоустройству придомовой территории.

На третий дом собираются заявки от муниципалитетов со списками желающих переселиться из аварийного жилья других районов в Кондопогу. Более 70 граждан изъявили такое желание. Информация о них направлена застройщику для подготовки проектно-сметной документации, заявили в правительстве.

Ранее сообщалось, что власти Карелии планируют расселить 1 млн кв. метров аварийного жилья после 2023 года.