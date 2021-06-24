Новый искусственный газон укладывают на стадионе «Юность» в Петрозаводске

Подрядчик укладывает искусственный газон большого футбольного поля на стадионе «Юность».

«Спорт Инжиниринг» продолжает ремонтные работы на городском стадионе «Юность» в Петрозаводске, сообщили в администрации. До укладки газона на футбольном поле рабочие заменили ливневую канализацию спортивного ядра – установили новые водоотливные лотки. Кроме того, подрядная организация продолжает монтировать металлические ограждения и приступает к строительству подпорной стенки для последующей укладки беговых дорожек.

Новое легкоатлетическое ядро позволит проводить на стадионе соревнования всероссийского уровня. Шесть беговых дорожек организуют на стометровой дистанции, четыре – на протяжении полного круга. Помимо этого, подрядчику предстоит обустроить секции для прыжков в длину и установить восьмиметровые мячеулавливающие сетки для одновременных комфортных занятий футболистов и легкоатлетов. Заказчиком работ выступает Спортивная школа № 7.

Ранее сообщалось, что стадион «Спартак» в Петрозаводске перестроят в универсальный комплекс для разных видов спорта.