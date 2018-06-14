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Новости. Культура
18:40, 14 Июня 2018
фото: kinopoisk.ru

Новый кинозал в карельском поселке открыли показом фильма Данилы Козловского

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В ДК Калевальского района торжественно открыли обновленный кинозал, сообщает Минкультуры Карелии.

Модернизация кинозала прошла при поддержке Фонда кино и министерства культуры РФ.

"Средства в размере 5 миллионов рублей были выделены по результатам конкурса по поддержке кинотеатров в малых и средних городах России с населением до 500 тысяч жителей", - отмечают в карельском ведомстве. 

На открытии кинозала в Калевале символическую красную ленточку перерезал глава района Андрей Хомич.

Первым фильмом, показанным на новом большом экране, стала отечественная лента "Тренер" Данилы Козловского. 

Благодаря финансовой поддержке Фонда кино в Карелии на базе учреждений культуры к концу 2018 года будут работать 10 кинозалов, оснащенных новым цифровым оборудованием, отмечают в Минкультуры.

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