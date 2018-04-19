ВИДЕО: Кинотеатры Петрозаводска начали показ фильма Данилы Козловского "Тренер"

В российский прокат сегодня вышел режиссерский дебют Данилы Козловского – спортивная драма "Тренер".

Фильм выходит в преддверии Чемпионата мира по футболу и рассказывает историю футболиста национальной сборной, который в ответственный момент не забивает пенальти. После досадной ошибки Юрий Столешников покидает сборную, завершает карьеру и становится тренером маленькой провинциальной команды. Именно с этим клубом Столешникову предстоит совершить чудо и вновь поверить в себя.

Главную роль в картине сыграл сам Данила Козловский, для которого "Тренер" также стал режиссерским дебютом.

В фильме, помимо Козловского, сыграли: Владимир Ильин, Андрей Смоляков, Ольга Зуева, Ирина Горбачева и др.

В Петрозаводске картину можно посмотреть во всех кинотеатрах.