Новый медпункт открылся в поселке Карелии

Новый фельдшерско-акушерский пункт открылся в поселке Спасская Губа Кондопожского района, сообщили в Минздраве Карелии.

Медпункт построен за счет средств бюджета Республики Карелия - 6,9 млн рублей. Старый ФАП находился в ветхом здании детского сада, ремонтировать которое не имело смысла из-за полного износа. На оснащение ФАПа медицинским оборудованием из республиканского бюджета выделен еще 1 млн рублей.

На ФАПе предусмотрены все необходимые помещения. Есть просторный холл для ожидания приема, кабинет фельдшера, процедурный кабинет, аптечный пункт, комната для персонала, санузел и помещения для инвентаря. ФАП оборудован системой автоматической пожарной сигнализации.

Медицинскую помощь здесь будут получать более 450 человек – жителей поселка и близлежащих деревень.

Для работы на ФАПе есть специалист – фельдшер Светлана Петровна Пашкова, стаж работы которой составляет более 30 лет, житель поселка.

"Открытие ФАПа стало возможным благодаря совместной работе органов местного самоуправления, органов законодательной и исполнительной власти Республики Карелия и активных жителей поселка, которые теперь могут получать медицинскую помощь в комфортных условиях. Медицинский персонал получил не только светлые теплые помещения, но и оборудование, соответствующее современным стандартам оснащения. В рамках работы по расширению сети фельдшерско-акушерских пунктов с 2016 года в разных районах республики введены в эксплуатацию уже 34 ФАПа, в ближайшее время будут открыты еще два. Кроме того, в этом году планируется построить шесть ФАПов по программе модернизации первичного звена здравоохранения: пять – за счет средств федерального бюджета и один – за счет средств бюджета Республики Карелия", - отметил заместитель министра здравоохранения Республики Карелия Сергей Седлецкий.