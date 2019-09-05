Новый подрядчик так и не приступил к строительству ФОКа в Медвежьегорске?

Политолог Олег Реут побывал на месте строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса в Медвежьегорске и не увидел там никаких работ, несмотря на заверения властей Карелии.

"Был в Медвежьегорске. Строительство ФОКа действительно не ведётся. Ни одной единицы строительной техники, ни одного рабочего. Ранее установленные конструкции покрываются ржавчиной", - написал Реут в своем телеграм-канале.

В начале августа в правительстве Карелии сообщали, что компания "Алвани СПБ" приступила к работе на ФОКе.

Отмечалось, что строители "занимаются сборкой каркаса здания и гидроизоляцией балок фундамента. К октябрю новый подрядчик завершит наружные работы, после чего приступит к внутренней отделке помещений. Сдать ФОК специалисты планируют не позднее 20 декабря 2019 года".

Компания "Алвани СПб" пришла на смену ООО "Десятый легион", которое ранее занималось строительством комплекса, но затянуло сроки и в итоге возведение объекта было сорвано.

В июне власти Карелии объявили аукцион на завершение строительства ФОКа. В итоге контракт на 52 миллиона рублей был заключен с ООО "Алвани СПб".