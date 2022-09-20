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Новый поезд свяжет Петрозаводск с Петербургом и Псковом

Новости. Общество
07:25, 05 Октября 2022
фото: © «Столица на Онего»

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Поезд «Петрозаводск — Псков через Петербург» запустят на ноябрьские праздники.

На период ноябрьских праздников назначены на один рейс скорые поезда N 211Ь «Петрозаводск — Псков через Петербург» и N 212Ь «Псков — Петрозаводск через Петербург», сообщает сайт «Петрозаводск транспортный».

Данный маршрут РЖД запускает, скорее всего, в качестве эксперимента для определения востребованности. Поезда будут следовать на участке между Петрозаводском и Санкт-Петербургом по графику «ночного» поезда N 011/012 «Петрозаводск — С.-Петербург», который в настоящее время курсирует только 2 дня в неделю.

Поезд N 211Ь «Петрозаводск — Псков через Петербург» отправится из столицы Карелии 3 ноября в 22.40, прибудет в Санкт-Петербург 4 ноября в 6.24, а во Псков — в 11:28. На участке между Питером и Псковом будут остановки: Луга-1, Плюсса, Струги Красные.

Расписание поезда N 212Ь «Псков — Петрозаводск через Петербург»: отправление из Пскова 6 ноября в 16.53, прибытие в Санкт-Петербург 6 ноября в 22.21 и в Петрозаводск 7 ноября в 06.50.

Ранее в сентябре запустили новый туристический поезд «Карельский вояж».

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