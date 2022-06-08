Новый речной вокзал в Сортавале прошел процедуру освящения (ФОТО)

Епископ Троицкий Панкратий освятил новый сортавальский речной вокзал в Карелии.

23 июня игумен Спасо-Преображенского Валаамского монастыря с братией освятили здание речного вокзала. Об этом информирует официальная страница администрации Сортавальского муниципального района в соцсети.

Здание вокзала включает в себя зал ожидания, ресторан с видом на Ладогу. Предусмотрено также создание базы для обслуживания прибывающих судов.

Причал предназначен прежде всего для маломерных судов, для судов на подводных крыльях, осуществляющих пассажирские перевозки по маршруту Сортавала-Валаам. Сообщается, что здесь планируется принимать суда всех классов, ходящих по Ладожскому озеру.

Яхт-клуб с речным вокзалом открылся 15 мая. Это комплекс, вписанный в общий план реконструкции городской набережной.

В реконструкцию этого участка инвестировал средства предприниматель Игорь Лейтис, руководитель холдинговой компании «Адамант».

Ранее сообщалось, что частный инвестор возводит на берегу Ладожского озера в Карелии новый причальный комплекс.