Новый рекорд смертей от коронавируса зарегистрирован в России

За минувшие сутки от COVID-19 в России скончались 890 человек, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За последние сутки в России выявлено 25 769 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 2 247 (8,7%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 7 586 536 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 6 725 965.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 15 391 человек.



За сутки был зарегистрировано 890 летальных исходов — это очередной рекордный показатель с начала пандемии. Число смертей от коронавируса, таким образом, увеличилось до 209 918.

За минувшие сутки в Карелии зарегистрировано 258 новых случаев коронавируса и четыре летальных исхода от коронавируса.