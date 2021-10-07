Новый руководитель станции скорой помощи Петрозаводска: «скорая» работает на пределе

Занявший 5 октября пост руководителя петрозаводской станции скорой помощи Сергей Чернецов рассказал о нагрузке, с которой столкнулась служба из-за роста заболеваемости ОРВИ и коронавируса.

Четвертая волна коронавируса накрывает Петрозаводск. Как никто другой это ощущают сотрудники городской станции скорой медицинской помощи. Из-за роста заболеваемости ОРВИ и COVID-19 служба работает с максимальной нагрузкой. Количество выездов увеличивается еженедельно. Если в начале сентября скорая выезжала 476 раз в неделю, то с 27 сентября по 3 октября таких выездов было уже 756. И на станции скорой помощи Петрозаводска готовятся к дальнейшему ухудшению ситуации. Об этом «Столице на Онего» рассказал новый руководитель станции Сергей Чернецов. Бывший начмед Республиканского центра паллиативной помощи, который до центра 9 лет трудился в БСМП заместителем главного врача по хирургии, приступил к своим обязанностям всего два дня назад, но уже с головой окунулся в работу.

«Рост вызовов и перевозок ОРВИ и ковид начался с конца августа. И по работе в центре паллиативной помощи, где создано ковид-отделение, мы видели, что происходит сейчас с коронавирусом. Вместо 40 коек, которые были открыты летом, в конце прошлой недели пришлось развернуть 80 коек. А всего по республике — 1322 коек. И они не пустуют. Практически все наши пациенты в ковид-отделении — непривитые. Те же, кто вакцинировался, даже попав в стационар, переносят заболевание намного легче», — поделился Сергей Чернецов.

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