Новый старый асфальт укладывают на дороге к дачному поселку под Петрозаводском (ВИДЕО)

Новые технологии применяются при ремонте автодороги «Подъезд к м. Лучевое -2», сообщили в Минтрансе Карелии.

Подрядчик «Кондопожское ДРСУ» при ремонте дороге к местечку Лучевое-2 выполняет работы по ресайклингу с использованием комплексной добавки и цемента.

«Холодный ресайклинг (иначе холодная регенерация) — это технология, которая позволяет производить дорожный ремонт с использованием старого асфальтобетонного покрытия как компонента нового. Специальные машины — ресайклеры измельчают старое покрытие, в процессе вводя укрепляющие добавки (цемент или битум) и специальные добавки — стабилизаторы, призванные улучшить качество получаемого дорожного основания», — пояснили в Минтрансе Карелии.

Как отметили в ведомстве, одним из главных преимуществ холодного ресайклинга является то, что все работы производятся на месте, ограниченным количеством машин без подвоза дополнительных строительных материалов. Это позволяет в разы уменьшить использование новых материалов и сократить производство отходов.

Ранее сообщалось, автомобилисты недовольны состоянием дороги на севере Карелии. Подрядчик устраняет недостатки на трассе «Кепа–Юшкозеро–Боровой–Костомукша».