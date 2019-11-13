Новый светофор заработает в Петрозаводске

Новый светофор заработает на Октябрьском проспекте в районе пересечения с Краснофлотской улицей, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Нерегулируемый переход оборудовали дорожным объектом с пешеходным вызывным устройством.

Объект установили в целях повышения безопасности дорожного движения, предупреждения ДТП и снижения тяжести их последствий.

Администрация города просит горожан быть предельно внимательными и руководствоваться сигналами светофора, установленными знаками и положениями Правил дорожного движения.

Ранее два новых светофора появились в Петрозаводске.