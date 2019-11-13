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Новости. Общество
15:05, 13 Ноября 2019
фото: © Кирилл Кухмарь/ТАСС

Новый светофор заработает в Петрозаводске

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Новый светофор заработает на Октябрьском проспекте в районе пересечения с Краснофлотской улицей, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Нерегулируемый переход оборудовали дорожным объектом с пешеходным вызывным устройством. 

Объект установили в целях повышения безопасности дорожного движения, предупреждения ДТП и снижения тяжести их последствий.

Администрация города просит горожан быть предельно внимательными и руководствоваться сигналами светофора, установленными знаками и положениями Правил дорожного движения.

Ранее два новых светофора появились в Петрозаводске.

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Комментарии

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новый
2019-11-13 15:55:48
Писарев, заметьте - не я это предложил :)
Dredd
2019-11-13 15:44:05
Светофоромагазинск
новый
2019-11-13 15:18:54
Чем больше светофоров, тем лучше. Вечно недовольные , я правильно сказал ?
Писарев
2019-11-13 15:28:18
новый, Я бы еще между светофорами "лежачего полицейского" присобачивал.
Гость
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