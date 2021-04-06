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Новый законопроект о повышении пенсий работающим пенсионерам внесен в Госдуму

Новости. Общество
08:54, 07 Апреля 2021
фото: © ТАСС / Александр Некрасов
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Госдума приступила к работе над очередным законопроектом о возобновлении с 1 января 2022 года индексации пенсий работающим пенсионерам.

На этот раз с такой инициатовой выступило Заксонадательное собрание Севастополя.

В пояснительной записке к проекту закона говорится,  что приостановка индексации с 2016 года "крайне негативно сказалась на финансовом положении пенсионеров и привела к существенному снижению покупательной способности граждан". Результатом стало резкое сокращение числа работающих пенсионеров, считают авторы законопроекта.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Элла
2021-04-07 10:01:18
Интересно, "работающий пенсионер", эти слова в развитых странах какую ассоциацию вызывают!? Смех или плач от смеха?
Два года мусолили тему тему о списании долгов пенсионерам, получили ФИГУ пенсиики, столько же мусолят тему и эту!?!
Ничего , конечно, не придумают, или настрогают столько : "при условии" , ещё что нибудь!
Вместо того, чтобы в богатейшей ресурсами стране сделать всех пенсионеров обеспеченными и НЕ работающими, они решают какую "кость кинуть" перед выборами, смешно и грустно!?!?!
кир
2021-04-07 09:51:52
Ни в кем случае не повышать, - сказал кот. Есть на что жить и не голодают. Жить, как говорится, хорошо! А хорошо - жить ещё лучше.©
ромео
2021-04-07 09:47:47
очередное вранье перед выборами. Думские партии показали, что они против народа. Мы помним, кто повысил пенс возраст по указке из Фашингтона.
Подпендосникам веры нет
Бриг
2021-04-07 10:05:11
ромео, подпиндосники это дети пиндосов , или как ???
Горожанин
2021-04-07 09:43:05
Какой "очередной законопроект"? Верните нормальную индексацию пенсий работающим. Чем отличается работающий пенсионер от обычного?! Тем, что у него отобрать можно больше .
Есть у человека желание и возможность работать - пусть работает. Тем более что на эти рабочие места желающих немного. А пенсию он уже заработал и должен получать как все, с индексацией.
Кирюха непутёвый
2021-04-07 09:14:21
Зашевелилась богодельня перед выборами . зачесали репу единоросы , как выжить дальше :)
наташка
2021-04-07 09:02:07
Громче всех будет визжать либерда, которая пенсию не заработала :)
Leopol'd
2021-04-07 10:06:36
наташка, спасибо, мужик! Пояснил наконец, почему здесь всё время истерит кир, критик и кем ещё он подписывался. Он на пенсию не заработал!
Off
2021-04-07 09:38:01
наташка,мужик . Не будет. У них с пенсией в думе , все в порядке.
David .
2021-04-07 09:09:53
наташка, Уже " заработал" свою? :)
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