Новый законопроект о повышении пенсий работающим пенсионерам внесен в Госдуму

Госдума приступила к работе над очередным законопроектом о возобновлении с 1 января 2022 года индексации пенсий работающим пенсионерам.

На этот раз с такой инициатовой выступило Заксонадательное собрание Севастополя.

В пояснительной записке к проекту закона говорится, что приостановка индексации с 2016 года "крайне негативно сказалась на финансовом положении пенсионеров и привела к существенному снижению покупательной способности граждан". Результатом стало резкое сокращение числа работающих пенсионеров, считают авторы законопроекта. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".