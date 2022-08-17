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Новым замруководителя Следкома Карелии стал экс-глава следственного отдела по Кисловодску Роман Ткаченко

Новости. Общество
14:29, 22 Августа 2022
фото: Следком Карелии

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Подполковник юстиции Роман Ткаченко заменил полковника Владимира Игнатенкова, который сегодня, 22 августа, приступил к работе в должности первого замруководителя Следственного управления СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Как мы уже сообщали, замруководителя Следкома Карелии Владимир Игнатенков ушел на повышение. И сегодня он уже приступил к работе в генерал-майорской должности первого заместителя руководителя Следственного управления СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Это журналисту "Столицы на Онего" по телефону из Архангельска подтвердил сам Владимир Викторович, который также сообщил, что со временем к нему приедет и супруга Елена, которая на данный момент занимает должность заместителя министра экономического развития Карелии.

На вопрос, будет ли он скучать по Карелии, Владимир Игнатенков ответил: "Конечно, буду, я ведь карел, родился в Ведлозере, как можно не скучать по Родине!".

Также сегодня, 22 августа, к работе в должности замруководителя Следкома Карелии приступил новый человек. Им стал подполковник юстиции Роман Ткаченко, который с мая 2018 года и до нынешнего назначения работал руководителем следственного отдела по Кисловодску Ставропольского краевого управления СКР.

Роман Николаевич Ткаченко родился 3 августа 1988 года в городе Ессентуки. С отличием окончил в 2010 году юрфак Ставропрольского госуниверситета. В структуре Следкома России работает с августа 2010 года. Вначале был следователем и старшим следователем Пятигорского межрайонного следственного отдела, замруководителя следственного отдела по Предгорному району следственного управления по Ставропольскому краю. А сейчас судьба привела в нашу Карелию.

В разговоре с журналистом "Столицы на Онего" Роман Ткаченко сообщил, что вначале он познакомится с коллективом и, конечно, с Карелией.

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