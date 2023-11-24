О вспышке неизвестной пневмонии у детей рассказал глава Минздрава Карелии

Вирусологи связывают вспышки пневмонии с отменой антиковидных ограничений.
В Китае произошла новая вспышка неизвестной пневмонии у детей, сообщил в соцсети глава Минздрава Карелии со ссылкой на информацию РИА Новости.
По сообщениям британских СМИ, рассказал Михаил Охлопков, болезнь распространилась на крупные города, в том числе на Пекин, а в больницах очень много больных детей.
По словам министра, китайские власти связывают это с отменой антиковидных ограничений.
В Карелии ситуация с сезонными вирусами ОРВИ и пневмониями стабильна и контролируема, отметил руководитель республиканского ведомства.
Наиболее действенным методом профилактики является вакцинация от гриппа и пневмококковой инфекции, подчеркнул глава карельского Минздрава.
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