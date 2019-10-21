Обещавшая больше не рожать мать 21 ребенка сообщила о новой беременности

Самая многодетная мама Великобритании снова в положении.

Редфордов из города Моркама графства Ланкаши считают самой большой британской семьей. Помимо заботы о детях и доме, Сью успевает вести активную жизнь в соцсетях. У многодетного семейства множество поклонников. Их часто приглашают на телешоу.

После пополнения в прошлом году Сью и 48-летний Ноэль заявили, что решили остановиться на достигнутом и больше не будут заводить детей. Однако супруги нарушили свое обещание, пишет Cosmopolitan.

Миссис Рэдфорд сообщила на своем YouTube-канале о том, что беременна 22-м ребенком. Ее срок – 15 недель. Совсем скоро они смогут узнать пол малыша. Женщина мечтает, чтобы это был мальчик, в таком случае у нее будет ровный счет – 11 девочек и 11 мальчиков, две футбольные команды.

Пара начала встречаться в подростковом возрасте. В 14 лет Сью забеременела. Они с Ноэлем решили оставить малыша и позже оформили отношения. Их старшему сыну уже 30 лет. В 17 лет молодая мама родила дочь Софи.

Семья живет в большом доме Викторианской эпохи. Это здание бывшего пансионата, которое они приобрели 13 лет назад. Покупка обошлась в 240 тысяч фунтов стерлингов (около 18,5 млн рублей). Пара долго откладывала деньги на просторный дом и сумела обойтись без кредитов. Ноэль вместе со старшими сыновьями привел дом в порядок и сейчас в нем всем хватает места.

Фото здесь.