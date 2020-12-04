Обиженная во время застолья женщина до смерти изрезала ножом своего обидчика в Карелии

Следственные органы Карелии завершили расследование уголовного дела в отношении 46-летней женщины, обвиняемой в убийстве.

Об этом сообщила пресс-служба Следкома Карелии.

По версии следствия, 4 октября 2020 года обвиняемая в поселке Матросы Пряжинского района распивала спиртное со своим знакомым.

"Во время застолья женщина и мужчина поссорились, и обвиняемая ножом причинила мужчине колото-резаные ранения. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.