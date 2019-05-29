Обиженный петрозаводчанин обокрал бывшего работодателя

Мужчина ночью пролез через чердак в автосервис и украл дорогое оборудование, сообщили в МВД Карелии.

В полицию обратился владелец автосервиса, из которого было похищено дорогостоящее оборудование.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого - 30-летнего петрозаводчанина. Мужчина ранее трудился в данной организации и был обижен на владельца автомастерской за низкое вознаграждение. Тогда он решить вопрос путем хищения имущества бывшего работодателя.

Дождавшись закрытия автосервиса, ночью мужчина вскрыл окно на чердаке и проник на территорию. Он выбрал слесарный инструмент и приборы для диагностики, убрал их мешок и скрылся с места преступления.

Ущерб составил 70 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.