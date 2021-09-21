Объявлен конкурс на создание эмблемы для заказника «Кижский» в Карелии.

Парк «Водлозерский» объявил конкурс на создание эмблемы для заказника «Кижский», сообщили в пресс-службе национального парка.
Государственный природный заказник федерального значения «Кижский» был создан 22 сентября 1989 года. Целью создания заказника стало сохранение и восстановление ценных и редких видов животных, а также сохранение мест их обитания.
Заказник включает в себя территорию Кижских шхер, острова и часть акватории Онежского озера. Это дом для большого количества птиц, в том числе для редких и охраняемых видов.
Водлозерский национальный парк объявляет конкурс «Поможем создать эмблему для Заказника «Кижский».
Условия конкурса:
Работы принимаются в срок до 22 октября.
Подведение итогов состоится в ноябре 2021 года. Победители конкурса получат подарки и призы от Национального парка «Водлозерский».
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