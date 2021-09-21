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Объявлен конкурс на создание эмблемы для заказника «Кижский» в Карелии.

Новости. Общество
18:00, 22 Сентября 2021
фото: © freepik

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Парк «Водлозерский» объявил конкурс на создание эмблемы для заказника «Кижский», сообщили в пресс-службе национального парка.

Государственный природный заказник федерального значения «Кижский» был создан 22 сентября 1989 года. Целью создания заказника стало сохранение и восстановление ценных и редких видов животных, а также сохранение мест их обитания.

Заказник включает в себя территорию Кижских шхер, острова и часть акватории Онежского озера. Это дом для большого количества птиц, в том числе для редких и охраняемых видов.
Водлозерский национальный парк объявляет конкурс «Поможем создать эмблему для Заказника «Кижский».

Условия конкурса:

  • Нарисовать эскиз эмблемы. Эмблема должна отражать природные особенности и задачи Заказника.
  • Прислать скан эскиза эмблемы на электронный адрес ecotour@vodlozero.ru с пометкой «на конкурс». В письме также должны быть указаны ФИО автора, место работы или учебы, возраст и контактные данные (телефон, email)

Работы принимаются в срок до 22 октября.

Подведение итогов состоится в ноябре 2021 года. Победители конкурса получат подарки и призы от Национального парка «Водлозерский».

 
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